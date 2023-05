L’impero del sole e del carbone

Leggi su panorama

(Di martedì 2 maggio 2023) E’ ormai entrata nel lessico quotidiano la definizione di impronta carbonica, “carbon footprint”: la misura che esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra utilizzata per quantificare gli impatti emissivi, in materia di cambiamenti climatici, di quanto ci circonda: dai prodotti di uso quotidiano alla produzione di energia, all’impatto di un “like” in un social. La misura dell’impronta carbonica si ottiene attraverso una metodologia analitica nota come “Life Cycle Assessment (LCA)”, l’analisi del ciclo di vita che parte dall’estrazione delle materie prime costituenti il prodotto, alla sua produzione, distribuzione, uso e dismissione finale. Qualche anno fa lo scandalo sulle emissioni della Volkswagen, anche noto come “Dieselgate”, portò alla scoperta della falsificazione della misura delle emissioni di automobili munite di motore diesel del gruppo Volkswagen vendute negli ...