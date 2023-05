Lil Nas X al Met Gala in un look pazzesco in onore a Choupette

(Di martedì 2 maggio 2023) Che Lil Nas X fosse una rivelazione del mondo della bellezza ve lo avevamo già detto, quando YSL Beauty lo aveva proclamato come nuovo ambassador U.S. (e primo volto maschile per la sua linea di trucchi). Ma oggi il rapper statunitense ci porta su un nuovo universo della bellezza, proprio lì a metà tra la realtà e il Metaverso. Lo ha fatto sul tappeto rosso più atteso dai fashionisti, ovvero al Met2023, all'evento Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, presentandosi vestito di un solo tanga e di stivaletti glitterati. Ma del resto non gli bastava niente di più: è il suo corpo a parlare, tramutato in vera opera d'arte da un team di esperti della bellezza 4.0. Vogliamo infatti portare la vostra attenzione, per quanto possa essere difficile, lo ammettiamo, al suo volto, tramutato per l'occasione in un muso felino. Tempestato di perle e da applique tridimensionali, e da ...

