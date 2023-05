Liga | Jordi Alba lancia il Barcellona LIVE | alle 22 Real Sociedad-Real Madrid | Estero

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 maggio 2023) 2023-05-02 21:20:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’Italia ma non solo, turno infrasettimanale anche in Spagna con la 33ª giornata dellache si apre oggi con tre partite.19.30 ilcontinua a correre verso il titolo e supera di misura l’Osasuna, che in inferiorità numerica dal 27? per l’espulsione di Herrando resiste fino all’85’: decide, con un gol che avvicina sempre più Xavi al trionfo finale. Allo stesso orario l’Almeria batte 2-1 l’Elche conquistando tre punti preziosi per la salvezza e condannando gli ospiti all’aritmetica certezza della retrocessione.22 scontro ad alta quota allae Arena di San Sebastian: la ...