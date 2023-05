Liga | giornata 32 | dilagano Barça | Real e Atlético

(Di martedì 2 maggio 2023) Barca eMadrid calano il poker nella32 della, dilaga anche l’Atlètico e laSociedad consolida il quarto posto. Il Girona sbanca Siviglia e sogna l’Europa, distante appena cinque punti, mentre in coda alla classifica l’Espanyol resta in corsa per la salvezza. L’Elche travolge il Rayo Vallecano ma sembra ormai a un passo dalla retrocessione. A sei giornate dalla fine del campionato, infatti, la zona salvezza dista 17 punti.32:-Betis 4-0,Madrid-Almeria 4-2, Cadice-Valencia 2-1 Dilaga il Barcellona travolgendo 4-0 il Betis, che manca la vittoria per la terza gara consecutiva e si allontana dalla zona Champions League. Vantaggio di Christensen al 14? con un colpo di testa, poi al 33? González viene ...

Nellaspagnola è iniziato il conto alla rovescia del Barcellona per la vittoria del titolo. Dopo la scorsa, la squadra allenata da Xavi ha mantenuto intatto l'enorme vantaggio di 11 ...

