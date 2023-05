L’idea di una rete senza barriere né confini rimarrà a lungo un’utopia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 2 maggio 2023) Da molti anni le big tech investono più di chiunque altro in azioni di lobby presso parlamenti e autorità di tutti i paesi in cui operano, e finanziano studiosi e ricercatori che pubblicano studi e articoli che evidenziano la bontà degli effetti del loro operato. Non è un comportamento nuovo: anni fa le multinazionali del tabacco finanziavano studi che sostenevano che fumare facesse bene e avesse effetti antistress e calmanti. Il problema è che tali finanziamenti non sono generalmente noti né documentati: generalmente non si sa chi siano i finanziatori degli studiosi o delle associazioni di consumatori che pubblicano opinioni o studi più o meno parziali su questo o quell’aspetto del mercato online, né si conosce l’entità di tali finanziamenti. Chi canta nel coro viene promosso, sostenuto e consigliato dalle big tech ai media e agli organizzatori di convegni che esse sponsorizzano, ...