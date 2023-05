LG collabora con Prime Video per la nuova serie Citadel disponibile sugli Smart tv

(Di martedì 2 maggio 2023) A partire da questa settimana, i possessori diTV LG di tutto il mondo potranno godere dell’ultima novità mondiale dell’offerta streaming,, l’epicaspy-thriller die Amazon Studios Gli spettatori potranno immergersi nell’universo ricco di azione di, godendo di un’esperienza di visione unica grazie alla tecnologia autoilluminante dei TV LG OLED e alla funzione FilmMaker Mode automatica che riproduce fedelmente i contenuti così come sono stati pensati dal regista preservando la riproduzione del colore, il rapporto d’aspetto e la frequenza dei fotogrammi delle scene originali. Scopriamo di più su questazione tra LG e. I TV OLED LG sono dotati di Dolby Vision per immagini ...

Watsu Italia e conduce "Processo emotivo per Watsu". E' supervisore dei progetti per la prevenzione del disagio e per l'integrazione in ambito scolastico dei bambini e degli adolescenti ...Dagli anni '80, infatti, lo scrittoreil Santa Fe Institute, un istituto di ricerca scientifica multidisciplinare che si occupa principalmente di sistemi complessi adattivi, e i cui ......Studios Obsidian Playground Games Rare Roundhouse Studios Tango Gameworks The Coalition The Initiative Turn 10 Undead Labs World's Edge Xbox Global Publishing Zenimax Online Anche Xbox...

Mastercard collabora con Polygon e Avalanche Cryptonomist

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Moisai – Voci contemporanee in Domus Aurea, un’occasione suggestiva e unica per immergersi nei luoghi della residenza imperiale che meglio rifletton ...Tasselli, 22 anni, corre con la lista "Poggio Insieme". Fu portavoce per chiedere la realizzazione del Playground ...