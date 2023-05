L'ex Milan Rami a muso duro coi tifosi del Troyes | 'Non sono un traditore | non tollererò le offese'

(Di martedì 2 maggio 2023) Dopo il ko contro il Nizza in casa per 1-0, il capitano deled exAdilsi è scontrato con una ventina diche...

La dirigenza azzurra è riuscita a realizzare un capolavoro fatto di "potature" (via isecchi, ... ma la delusione per l'eliminazione contro ilnon può e non deve togliere nulla al terzo ......sono attratti dall'incantevole fioritura di due glicini secolari che in un intreccio di, ... poi presso il Grande Hotel Et Dee al Principe di Savoia. Da lì in poi il suo successo è stato ...Dunque, oltre ai molti impegni sul campo tipici di questa seconda parte di stagione (con, ... Roma e Salernitana nei diversid'inchiesta sulle plusvalenze irregolari nell'ambito delle ...