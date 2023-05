L’ex Di Nardo | “Deluso dai giocatori del Benevento | in campo alcuni giallorossi si nascondono”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa sua ultima volta al Ciro Vigorito risaliva al 26 dicembre scorso, giorno della tremenda sconfitta con il Perugia. Antonio Diha rotto il digiuno in occasione di un’altra festività. Il Primo Maggio era in tribuna ad assistere al 2-2 contro il Parma. Cinque mesi dopo, ilè sprofondato ancora più in basso: “Il primo tempo è stato lo specchio di un’annata molto particolare. Si è visto un approccio fragile, poi la squadra è stata brava a reagire nella ripresa”, diceattaccante giallorosso (91 presenze e 27 gol tra il 2002 e il 2005). Qual è il problema principale di questo? “Ho la sensazione checalciatori si sentano talmente forti da non percepire la gravità di questa situazione. La società ha fatto investimenti importanti, sinceramente ...