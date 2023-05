Leo | valutiamo taglio delle tasse sulle tredicesime dei dipendenti

... abbiamo detto: se il datore dà dei fringe benefit, soprattutto per le bollette o altre emergenze, fino a 3mila euro, il lavoratore le deduce e ne ha un beneficio" ha proseguitoVia il penale ...... abbiamo detto: se il datore dà dei fringe benefit, soprattutto per le bollette o altre emergenze, fino a 3mila euro, il lavoratore le deduce e ne ha un beneficio" ha proseguitoVia il penale ...

Leo: ipotesi ridurre tasse delle tredicesime lavoratori dipendenti Il Sole 24 ORE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Il viceministro Leo: 'Allo studio riduzione delle tasse sulle tredicesime dei dipendenti' ...Per il lavoratore dipendente non escludiamo di "pensare che una retribuzione straordinaria - è tutto da valutare in base alle risorse -come ad esempio ...