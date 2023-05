“L’Eni dirotta il gas e fa 550 milioni di dollari” Il gigante petrolifero accusato di speculare sui contratti col Pakistan per aumentare i profitti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Prendi il gas e scappa. Negli ultimi due anni Eni SpA avrebbe guadagnato 550diannullando e poi rivendendo il gas naturale liquefatto promesso al, aggravando così la carenza energetica del Paese asiatico. La major energetica italiana non avrebbe rispettato una serie di spedizioni programmate tra la fine del 2021 e l’inizio del 2023, come previsto da un contratto per la fornitura di un carico di GNL al mese stipulato nel 2017. Perrlo però altrove, approfittando dell’aumento dei prezzi energetici sui mercati, così da realizzare il massimo profitto da ogni carico. E’ quanto sostiene un’inchiesta realizzata dall’organizzazione investigativa senza scopo di lucro Sourcematerial e dal gruppo ambientalista italiano Recommon. Nel loro rapporto congiunto le associazioni sostengono che durante ...