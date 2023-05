Leader Jihad muore in cercere dopo sciopero della fame

- Era stato arrestato lo scorso febbraio con l'accusa di far parte di una organizzazione terroristica e di incitamentoAncora razzi da Gaza verso Israele . Sono tre i missili lanciati dalla Striscia in seguito all'annuncio della morte in carcere dello sceicco Khader Adnan, uno deidellaislamica in Cisgiordania. Come ha riportato la radio militare, sarebbero stati sparati 'due o tre razzi' che sono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime. In ...7.50 Israele, razzi da Gaza dopo morte Adnan Razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele,dopo l'annuncio della morte in carcere di Khader Adnan,uno deidellaislamica in Cisgiordania,da 86 giorni in sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. Secondo la radio militare, due o tre razzi sono caduti in zone aperte senza ...

Israele, 86 giorni in sciopero della fame: leader Jihad muore in carcere Adnkronos

Razzi da Gaza verso Israele stamani, dopo la notizia della morte in carcere del noto esponente della Jihad islamica in sciopero della fame Khader Adnan.L'Autorità nazionale palestinese accusa Israele: "Un assassinio deliberato". Khader Adnan era stato arrestato per la decima volta a ...