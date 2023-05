Leader Jihad muore dopo sciopero della fame. Interviene UE

Undellaislamica palestinese, Khader Adnan, è morto questa mattina nel carcere di Israele dove era detenuto e dove da 86 giorni aveva iniziato lo sciopero della fame. Adnan è stato trovato ...Estratto da www.lastampa.it jader adnan 7 Tre razzi sono stati lanciati questa mattina da Gaza verso Israele in seguito alla notizia della morte in carcere di Jader Adnan, membro dellaislamica, dopo oltre 80 giorni di sciopero della fame per protestare contro la ...La morte di Khader Adnan Mohammad Musadellaislamica organizzazione designata come terroristica da Israele, Stati Uniti e Unione Europea in queste ore viene utilizzata dalla stragrande ...

Israele: leader Jihad islamica muore in carcere dopo sciopero fame. Razzi da Gaza sul Negev Il Sole 24 ORE

A general strike has been announced across the West Bank in mourning for the 45-year-old prisoner - Click the link for more details.The death of Khader Adnan, a leader in the Palestinian Islamic Jihad militant group, raises the potential for renewed fighting as violence surges in the West Bank.