Le super batterie Scania - Northvolt rivoluzioneranno il mondo dei traporti

(Di martedì 2 maggio 2023) Anche il settore dei trasporti va sempre più spedito verso la svolta elettrica per unsempre più sostenibile ad emissioni zero. Molte aziende produttrici di mezzi pesanti stanno infatti ...

La produzione di queste nuove "" avverrà presso la Northvolt Ett , la gigafactory situata nel nord della Svezia. Nel corso dell'anno, Scania inaugurerà una nuova fabbrica di...... come le. " Con un sistema di stoccaggio, infatti, l'energia che viene prodotta in ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Iumani sono al centro del nostro ...Ma interessante per chi ancora pensa che le auto avadano bene solo nei campi da golf... ... Quest'ultima mette in campo solo modelli- potenti, oltre i mille cavalli, e in grado non ...

La CATL annuncia le super batterie da 500 Wh/kg AlVolante

Il nuovo prodotto nato dalla sinergia tra le due aziende potrà garantire un'eccezionale longevità di 1,5 milioni di chilometri, di fatto pari all'intera vita del veicolo ...Non perdete le offerte su questi due ottimi smartphone di HONOR: ora costano particolarmente poco su Amazon per effetto di due interessanti promozioni, sono modelli che solitamente vanno a ruba da qua ...