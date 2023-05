Le Pen o Ppe? La Lega si riunisce per decidere il futuro in Europa

(Di martedì 2 maggio 2023) Restare con Marine Le Pen, nel gruppo Identità e democrazia, dove siedono anche alleati ‘scomodi' come Alternative fur Deutschland. O avvicinarsi ai Popolari europei cercando di uscire dall'isolamento a Strasburgo. A poco più di un anno di distanza dalle europee, laha cominciato a interrogarsi sul suoin. Il primo round del confronto si è tenuto nel corso del consiglio federale, convocato da Matteo Salvini alle 11. Dopo circa tre ore di dibattito, nessuna decisione è stata presa e il segretario ha aggiornato la riunione al 29 maggio. Davanti alle posizioni, a tratti divergenti, dei dirigenti leghisti, il capo di via Bellerio non ha espresso la sua opinione e rinviato la discussione a fine mese. Il dibattito è stato lungo e articolato. In apparenza - riferisce l'Agi - tutti d'accordo sul ‘niet' a AfD, si ...

