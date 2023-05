Le parole di Rosa Saito | la modella over 70 che ha iniziato a sfilare a 68 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 2 maggio 2023) A 68ha calcato la sua prima passerella e ora, superati i 70, ha raggiunto la popolarità internazionale che intende sfruttare per lanciare un messaggio molto importante. Stiamo parlando della splendida(il suo vero nome è Setsuko) nata ad Araçatuba in Brasile da genitori giapponesi. Oggiha 71ma non intende abbandonare il mondo della moda, anzi: con il suo esempio vuole portare sempre più persone a credere che non è mai troppo tardi per rivoluzionare la propria vita e per raggiungere i propri sogni. Una determinazione davvero ammirevole, se si pensa che il mondo della moda non è certo noto per le sue posizioni progressiste sull’età. Ma le cose, a poco a poco, stanno cambiando, forse proprio grazie alle campagne sulla body positivity e sull’inclusività ...