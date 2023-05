(Di martedì 2 maggio 2023) L’ex direttore del Wall Street Journal, Gerard Baker, prende di petto il “suicidio dell’Occidente”: “Qualche anno fa, l’allora capo di Goldman Sachs mi spiegò il motivo per cui riteneva che l’azienda avesse raggiunto una posizione così predominante nel settore globale dell’investment banking nel corso degli ultimi 50 anni. All’inizio, il settore bancario era ancora dominato da nobili dal sangue blu, soprattutto a Londra, dove ho iniziato la mia carriera. La capitale inglese era un luogo in cui, in un mercato ancora fortemente regolamentato, un posto in una delle grandi istituzioni era un ambito biglietto per una vita ricca. Tuttavia, i biglietti erano disponibili per gli uomini con il giusto background. Le regole per identificare e selezionare questi uomini erano vaghe. Non c’erano divieti formali di ammissione al cerchio magico per chi proveniva da un particolare status ...

Le nuove discriminazioni Il Foglio

Quando la virtù vale più delle reali capacità, si ricrea un ordine sociale a carattere elitario. Il caso del linguaggio inclusivo in Goldman Sachs ...Cambiano alcune regole per i nuovi concorsi pubblici nel 2023. Il Dpr è arrivato in Parlamento dopo l’intesa sancita in Conferenza unificata e prevede diversi cambiamenti. Ecco le principali novità, d ...