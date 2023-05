Le mascherine resistono | nonostante il via libera negli ospedali sono ancora usate quasi ovunque

Leggi su repubblica

(Di martedì 2 maggio 2023) In vigore dal primo maggio la nuova ordinanza sull'obbligo per i dispositivi risultati decisivi nella lotta al Covid. Ma pochissimi i reparti dove nonrichieste. L'infettivologo: "Almeno l'80% delle persone le indossa". E resteranno anche in molti ambulatori dei medici di...