Lazio | Vieri sbotta contro i tifosi | “Dovete stare zitti Voi siete fuori di testa | fate ridere Mi vergogno per voi che…”

(Di martedì 2 maggio 2023) Domenica scorsa al gol di Gosens, che ha permesso all'Inter di rimontare la Lazio per il momentaneo 2-1 (3-1 il finale), le telecamere hanno immortalato l'ex attaccante Christian Vieri esultare tutto felice con la figlia in braccio alla rete dell'esterno tedesco. Questa esultanza non è piaciuta ai tifosi biancocelesti che sul suo profilo Instagram l'hanno criticato.

Degli imbecilli dellami hanno detto che non ho rispetto". A parlare è Bobo, che è stato sommerso dalle critiche dopo aver esultato durante la partita Inter -. "A me non dovete dire ...Commenta per primo Christian, palrando alla Bobo TV, ha commentato così il momento dell'Inter analizzando l'enorme ... LA- 'A San Siro in Inter -non c'è mai stata partita. I ...'Su Instagram la sera mi sono arrivati messaggi di tifosi della- ha affermato- dicendomi che non ho rispettato laperché ho esultato. Io li offendo tutti, non me ne frega niente. ...

Nella puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Christian Vieri ha commentato i risultati della 32esima giornata di Serie A.Sui social tanti insulti per l'ex bomber che aveva festeggiato con la figlia il gol di Gosens: "Mi vergogno per voi, ho anche l'aquila tatuata" ...