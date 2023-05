Lazio | preoccupano le condizioni di Cataldi

(Di martedì 2 maggio 2023) Danilopotrebbe non essere della partita contro il Sassuolo, le suelae Sarri Danilopotrebbe non essere della partita contro il Sassuolo, le suelae Sarri. Uscito prima del tempo nella sfida contro l’Inter, ha rimediato una forte contusione al polpaccio. In questi giorni non si è allenato al meglio e potrebbe saltare le prossime due partite, compresa quella col Milan.

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A La classifica di Serie A La Juventus non va oltre il pari con il Bologna e non approfitta del ko dellacontro l'Inter, che si rilancia in zona ...Commenta per primo Si teme uno stop di un paio di settimane per Cataldi . In casaci leccano le ferite dopo il ko contro l 'Inter e si incrociano le dita per gli esami a cui il centrocampista si sottoporrà nelle prossime ore . La forte contusione al polpaccio potrebbe in ...Pasalic e Koopmeiners saranno i suggeritori di Zapata con Ederson in mediana INTER -, domenica ore 12:30 Inter, Calhanoglu e Barella nonArchiviata la finale di Coppa Italia, ...

Lazio, le prestazioni non preoccupano ma Sarri dovrà fare da psicologo... Sky Sport

Il The Guardian celebra la Salernitana dopo il derby di Napoli: "Rovina la festa per il titolo del Napoli e dà una lezione ai vicini rumorosi" ...Le ultime due uscite a vuoto, rispettivamente con Torino e Inter, preoccupano e non poco Claudio Lotito, il quale vorrebbe che la Lazio si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. La ...