Lazio | Immobile e il problema gol in casa | c' è un dato da ribaltare

(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA - Faccia sconsolata, smorfia amara. Dopo 68' di Inter -Ciroha lasciato il campo per fare posto a Pedro. Staffetta annunciata, ma comunque mal digerita dal bomber biancoceleste. ...

ROMA - Faccia sconsolata, smorfia amara. Dopo 68' di Inter -Ciroha lasciato il campo per fare posto a Pedro. Staffetta annunciata, ma comunque mal digerita dal bomber biancoceleste. Che ne aveva ancora nonostante uno stato di forma non al top. ...Le probabili formazioni(4 - 3 - 3) : Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson,, Zaccagni. All. : Sarri. Sassuolo (4 - 3 - 3) ...(4 - 3 - 3): 94 Provedel 6.5; 77 Marusic 5, 15 Casale 6, 13 Romagnoli 6, 23 Hysaj 5.5; 21 ... 32 Cataldi 6 (dal 5 st 5 Vecino 5), 10 Luis Alberto 6.5; 7 Felipe Anderson 7, 176 (dal 22 ...

Vice-Immobile, la Lazio mette la freccia per Gimenez: le ultime Calciomercato.com

Palla alle stelle o tra le braccia del portiere, la scivolata di Immobile. la danza di Zaza o il derby «non deciso» da Salas ...Ciro sta vivendo la sua stagione più tribolata, all’Olimpico in campionato non segna da tantissimo. Si prepara per il gran finale davanti ai suoi tifosi ...