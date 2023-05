Lavoro | Torto M5S | “Governo incentiva precariato | in piazza contro scelte folli”

(Di martedì 2 maggio 2023) ROMA – “Ieri ilMeloni ha deciso di fare la festa ai lavoratori, riportandoci indietro di anni, al Jobs Act di Matteo Renzi. Invece di parlare di ciò che serve davvero, di salario minimo, di contratti a tempo indeterminato, hanno presentato un decreto che precarizza ancora di più il mondo del”. Lo dichiara Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera. “Si è trattato di una vera e propria provocazione nel giorno della festa dei lavoratori, l’ennesima sciagurata decisione di questo esecutivo disastroso. Adesso basta! Ci ritroveremo intutti insieme, con il presidente Giuseppe Conte, per manifestarequesto decretolo smantellamento del reddito di cittadinanza, a favore del salario minimo legale e della ...

ROMA - “Ieri il governo Meloni ha deciso di fare la festa ai lavoratori, riportandoci indietro di anni, al Jobs Act di Matteo Renzi. Invece di parlare di ...“Quello che trovo inaccettabile è la menzogna, soprattutto quando si dice una bugia sapendo di mentire. Quello del governo Meloni non è un taglio del cuneo fiscale, ma un bonus. E anche voi giornalist ...