Lavoro | Salvini “Strada giusta e Lega protagonista”

(Di martedì 2 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Gli aumenti di stipendio, il sostegno a famiglie e imprese, la riforma del reddito di cittadinanza per punire i furbetti e proteggere chi non può lavorare: erano obiettivi contenuti nel programma elettorale che stiamo realizzando. Il tutto accompagnato da una accelerazione nei cantieri di tutta Italia. Laè quellae laè assoluta”. Così il vicepremier e segretario dellaMatteoha aperto il consiglio federale del partito a Milano riferendosi al decretoapprovato ieri dal Governo.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

MILANO (ITALPRESS) - "Gli aumenti di stipendio, il sostegno a famiglie e imprese, la riforma del reddito di cittadinanza per punire i furbetti e proteggere ...