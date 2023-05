Lavoro | Salvini “Strada giusta e Lega protagonista”

(Di martedì 2 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Gli aumenti di stipendio, il sostegno a famiglie e imprese, la riforma del reddito di cittadinanza per punire i furbetti e proteggere chi non può lavorare: erano obiettivi contenuti nel programma elettorale che stiamo realizzando. Il tutto accompagnato da una accelerazione nei cantieri di tutta Italia. Laè quellae laè assoluta”. Così il vicepremier e segretario dellaMatteoha aperto il consiglio federale del partito a Milano riferendosi al decretoapprovato ieri dal Governo.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Così il vicepremier e segretario della Lega Matteoha aperto il consiglio federale del partito a Milano riferendosi al decretoapprovato ieri dal Governo.. Photo Credits: www....e operativo da tutti gli Enti del Sistema sanitario regionale e ad istituire un gruppo di... giovedì posa della prima pietra: ministrocon Rixi a Genova Recco, il Consiglio comunale ...Decreto: la sinistra insulta, il governo abbassa le tasse L'obiettivo del governo Meloni, dunque, è quello di creare le condizioni affinché il taglio del cuneo fiscale possa diventare ...

MILANO (ITALPRESS) – “Gli aumenti di stipendio, il sostegno a famiglie e imprese, la riforma del reddito di cittadinanza per punire i furbetti e proteggere chi non può lavorare: erano obiettivi conten ...Partecipa al sondaggio di Money.it: sei soddisfatto del taglio delle tasse in busta paga deciso dal governo e inserito all'interno del decreto Lavoro approvato dal Cdm