Lavoro | Renzi | ' il più importante taglio tasse? Giorgia ma che stai a dì?' **

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "I 60 secondi di oggi sono dedicati aMeloni e alla notizia del giorno: la riduzione dellasul lavoro. Ieri c'era questo video pazzesco da palazzo Chigi in cuiMeloni con fare solenne annuncia: 'Abbiamo tagliato 4 miliardi', sono 3 ma cambia poco, 'e questo è il piùdisul lavoro degli ultimi decenni'.ma chea dì?". Così Matteoin un video su Instagram. "Questodi, un taglietto, è molto più piccolo di altri interventi. Per esempio vi ricordate gli 80 euro?Meloni se li ricorda perchè li definiva mancia elettorale. Bene, gli 80 euro valgono 10 miliardi. Altro che i 3 ...

Lo scrive Matteonell'Enews. "La premier Meloni - prosegue - taglia 4 miliardi di tasse sule dice che questo è il taglio di tasse più importante degli ultimi decenni. Falso! Per fare ...... le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il senatore Matteo, il Presidente dell'... 'Il legame tra economia, impresa,e giustizia penale è un tema attualissimo, sul quale vi sono ...Il raptus edificatorio diede tantissimo da fare agli ispettori del, alla guardia di finanza ... Ciononostante sia Matteo, sia Ignazio Marino, premier e sindaco in carica, si rallegrarono ...

Dl lavoro: Renzi, Meloni ha litigato con la matematica Agenzia ANSA

"Il tempo ci sta dando ragione anche sulle tasse. Ieri la Meloni ha voluto esagerare. Felice per aver tagliato di quattro miliardi le tasse, si è lanciata in una spericolata affermazione: abbiamo fatt ...Non è il «più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni» e i sindacati la criticano perché è una misura solo temporanea ...