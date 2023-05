Lavoro | Pd vs ' decreto fake' | taglio epocale? E' solo un bonus | dem con sindacati**

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Nessun' delle tasse sul lavoro. E aumento della precarietà. Sia con la possibilità di estendere i contratti a termini che nell'utilizzo dei voucher. Il Pd risponde con una 'operazione verità' al video di ieri di Giorgia Meloni girato nelle stanze di palazzo Chigi. Nessuna conferenza stampa per spiegare ilLavoro. La mossa mediatica della premier fa discutere. "Neanche Silvio Berlusconi si era spinto a tanto", attacca Sandro Ruotolo della segreteria di Elly Schlein. La segretaria domani sarà a Firenze per partecipare al convegno Filmcams Cigl con Maurizio Landini. Il sindacato apprezza. "La partecipazione della segretaria Pd a un consesso dedicato all'analisi di temi e criticità di comparti professionali particolarmente colpiti dalla precarietà e dalla irregolarità del lavoro come ...

Con illegge varato ieri viene portato a 3.000 euro il plafond che il datore dipuò mettere a disposizione del dipendente per aiutarlo a sostenere spese come le bollette elettriche. ''...E' l'appello lanciato sui social dal leader del M5S Giuseppe Conte, in un video postato su Facebook a stretto giro dal via libera del Cdm al2023. 'Oggi primo maggio il governo si ...Con ilaumenteranno gli stipendi Il governo ha tagliato di 4% punti percentuali la quota di stipendio lordo che i datori di lavori versano in contribuiti previdenziali per tutti i redditi ...

Ecco cosa cambia con il nuovo "decreto lavoro" Avvenire

Le imprese dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi, gli istituti dovranno assicurare una coerenza dei Pcto ...Era atteso per ieri il rinnovo del Decreto Calabria, un'ulteriore proroga di 6 mesi dei poteri speciali in capo alla Regione per la gestione del comparto sanitario. Ma alla fine, tra i numerosi artico ...