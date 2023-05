Lavoro | Misiani | ' aumenti ingiustificati profitti | da lì risorse per sostegno più fragili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "A fronte discarse, le priorità del Partito democratico sono in primis la proroga del taglio del cuneo fiscale negli anni a venire, perché è impensabile che il primo gennaio 2024 i salari vengano di nuovo tagliati, e un investimento nella sanità al collasso. Ci vogliono in questo settore almeno 5 miliardi in più per mantenere il finanziamento al livello del 2023, mentre ne servirebbero addirittura 15 per tornare alla soglia del 7 per cento del PIL. Inoltre, occorrono finanziamenti aggiuntivi per il sistema scolastico, per gli investimenti, per il contratto del pubblico impiego”. E' quanto ha detto il senatore Antonio, responsabile economia nella segretaria del Partito democratico, rispondendo agli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem. “Purtroppo il governo Meloni non ha la più pallida idea di come ...