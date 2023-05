Lavoro | domani 3 maggio prima assemblea sindacale Carabinieri Aquilani e Abruzzesi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 maggio 2023) L'Aquila - Il 1, nonostante il tentativo continuo di comprimere e delegittimare la forza associativa dei sindacati, è comunque una giornata speciale e importante per tutti i Lavoratori, una giornata che ricorda le battaglie operaie combattute per la conquista di diritti e sicurezza sul luogo di. C’è però una categoria di Lavoratori, tra diverse altre, che anche in questa giornata svolgerà la sua professione per tutelare e garantire a tutti il piacere di festeggiare un giorno importante: quella delle Forze dell’Ordine. “È indubbia la straordinaria funzione di sicurezza e soprattutto sociale deie di tutte le FFOO che garantiscono a tutti i Cittadini la possibilità di vivere, lavorare, progredire e festeggiare – afferma Roberto Di Stefano, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato ...