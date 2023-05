...come principio viene subito stroncata anche da noti anti - meloniani convinti come Carlo, ... noi tuteliamo chi non può lavorare, tutti gli altri non possono aspettare ildei sogni. Non ...... ha detto invece il leader di Azione Carlo. Mentre il leader di Italia viva Matteo Renzi attacca: "La Premier Meloni taglia 4 miliardi di tasse sule dice che questo è il taglio di ...Il governo ha dato il via libera al dl: più soldi in busta paga e incentivi per le ... "Perchéabbia voluto interrompere il percorso resta per noi e per gli elettori incomprensibile. Ma ...

Lavoro: Calenda, 'eccesso di propaganda a destra e a sinistra' Il Dubbio

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Fare una polemica perché si tagliano le tasse ai lavoratori il #1maggio mi sembra assurdo. Descrivere il taglio (per ora una tantum) come il più grande mai fatto è sbagliato ...I provvedimenti varati dal governo attirano le critiche di Cgil-Cisl-Uil e del centrosinistra. Ma la maggioranza respinge le accuse e rilancia ...