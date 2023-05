L' avete riconosciuta? Perché Melissa a 18 anni fa impazzire casa Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) La fidanzata di CristianMonti sta facendoi social. Il figlio del Pupone e di Ilary Blasi è uscito allo scoperto e ha pubblicato sui social i suoi primi baci con la fidanzata. Il tutto per festeggiare i 18della ragazza che ha dato un party a cui ovviamente è stato invitato il figlio dell'ex capitano della Roma. A questo punto è partito il tam tam sui social sulla ragazza. Cuori e tanti scatti con il ragazzo teneramente abbracciato a. E in pochi istanti la ragazza diciottenne è diventata una piccola star dei social con i follower letteralmente impazziti per questa nuova coppia di. A quanto pare i due si frequentano da un anno, ma solo adesso, in occasione di una festa speciale, hanno deciso di mostrare a tutti le ...