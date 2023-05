Laura Chiatti | Adinolfi la difende | ' Polemiche colpa dell' ideologia gender Ormai la femminilità è un tabù'

(Di martedì 2 maggio 2023) A due giorni dalla polemica che ha investito, che a Domenica In ha detto che non tollera 'l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere. Mi abbassa l'eros, me lo uccide', ...

A due giorni dalla polemica che ha investito, che a Domenica In ha detto che non tollera 'l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere. Mi abbassa l'eros, me lo uccide', interviene un difensore d'eccezione: è Mario ...È così desolante il livello del dibattito pubblico in Italia che perfino la libido dinon solo crea un vero e proprio caso, una polemica enorme, ma viene perfino declinato politicamente. Di destra con, di sinistra contro - o alcuni vorrebbero farla credere più o ...'Affermare valori femminilità tradizionale ormai è diventato tabù' Roma, 2 mag. 'La forza diè stata quella di affermare che uomo e donna sono diversi'. Mario Adinolfi attraverso l'Adnkronos scende in campo a favore di, attaccata sui social per aver detto in ...

Laura Chiatti: «L'uomo che fa le pulizie mi uccide l'eros». La polemica sui social e la risposta dell'attrice Corriere della Sera

A due giorni dalla polemica che ha investito Laura Chiatti, che a Domenica In ha detto che non tollera «l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere.L’attrice aveva detto al programma Rai, riferendosi al compagno Marco Bocci: “Non voglio che stiri e lavi i pavimenti, mi toglie l’erotismo” ...