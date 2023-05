Laudrup | «In campo sapevo quello che sarebbe successo due secondi prima che accadesse»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) Su El Mundo una lunga intervista a Michael. Ex centrocampista, il danese è stato uno dei migliori giocatori degli anni ’80 e ’90. Ha giocato con Lazio, Juventus, Barcellona, ??Real Madrid. Ha condiviso lo spogliatoio con grandi giocatori e con allenatori che hanno lasciato un segno eterno nel calcio, come Johan Cruyff. Commenta il Real Madrid sulla tv danese, è la sua vita da quando, cinque anno fa, ha iniziato a rifiutare tutte le offerte che gli arrivavano come allenatore. «Se faccio un errore analizzando una partita ora, nessuno mi insulta o chiede di licenziarmi e, quando finisco, vado a casa a vedere i miei nipoti. Ne ho già quattro, ho bisogno di tempo e non me ne è rimasto molto». Quanti calciatori con più classe di Michaelha visto Michael? «Cos’è la classe? È ovvio che ci sono calciatori che ti ...