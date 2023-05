L’assenza di Meghan | il velluto | Lloyd Webber | i paggi e Westminster | in cinque parole l' ascesa di Carlo alla corona di Re

(Di martedì 2 maggio 2023) Sette saranno i protagonisti di questa giornata, oltre al re eregina, l’erede al trono William con la moglie Kate e i tre figli, George, Charlotte e Louis. Harry sarà nelle seconde come tutti i reali non in servizio

VEDI ANCHE William e Kate 'sollevati' perdiall'incoronazione Lussemburgo All'incoronazione dovrebbero essere presenti il granduca Henri e la granduchessa Maria Teresa di ...... mentre 'il resto della famiglia sarà sollevato dall'di ...'il resto della famiglia sarà sollevato dall'di, ... La cerimonia di incoronazione'orario di inizio della cerimonia ...sarebbe legata a una decisione di, non a una sua consapevole esclusione: 'La decisione di non partecipare - osserva la Bbc - sarà vista come una fase delle tensioni non risolte e ...