L’Asi come un’astronave Il bilancio di Saccoccia

(Di martedì 2 maggio 2023) Tra poco si conclude questo quadriennio di mandato di presidenza dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Sono stati anni importanti per lo Spazio italiano: sfide, cambiamenti e momenti di verifica che ci hanno condotti a una crescita significativa di attività e di posizionamento internazionale in un settore che sempre di più avrà un peso nel futuro del mondo: nell’economia, nella scienza, negli sviluppi tecnologici, nella crescita sostenibile, nella sicurezza e Difesa, nei servizi per il cittadino, nel supporto alla formazione, nella comunicazione e, non da ultimo, negli equilibri geopolitici. Anni densi di attività, ma anche complessi, segnati dallo shock globale della pandemia, dalla crisi dell’invasione dell’Ucraina, e anche sicuramente influenzati dalla prima attuazione della nuova governance dello Spazio italiano, ulteriormente modificata in questi anni dai Governi che si sono ...