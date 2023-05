L’arma vincente dell’Ucraina contro la Russia La versione di Jean

Leggi su formiche

(Di martedì 2 maggio 2023) Il conflitto in Ucraina è in una situazione di stallo. Stancamente, si susseguono le invocazioni alla pace o, almeno, a una tregua. Esse riempiono le pagine dei media, i talk show televisivi e le scritte sulle bandiere sventolate con speranza e incoscienza durante i sempre più numerosi cortei per la pace. In mancanza di notizie sulle operazioni di logoramento in corso sui 1.300 km del fronte, ci si getta sulle congetture o su marginali fatti di cronaca, del tutto irrilevanti per comprendere quanto stia accadendo. Talvolta, si ricorre anche a manipolazioni, inventandosi scenari spesso del tutto improbabili o “vendendo”, come inconfutabili, le opinioni di responsabili o di esperti politici e militari, selezionati fra quelli che sostengono le proprie tesi preconcette. Di fatto, tutti ne sanno poco. Si sa qualcosa sulle capacità materiali dei due contendenti, ma quasi nulla sulle loro ...