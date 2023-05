Ma il mezzo va via e i cancelli si chiudono e all'ennesimo ragazzino prigioniero dell'hotspot dinon rimane che aspettare, o meglio sperare nel prossimo trasferimento. Che per alcuni tarda ...... complici le condizioni del mare, c'è stato un rallentamento negli arrivi a, con la ... come l'Emilia Romagna e la città di Firenze, che giàlamentando la saturazione dei posti e la ...Ma il mezzo va via e i cancelli si chiudono e all'ennesimo ragazzino prigioniero dell'hotspot dinon rimane che aspettare, o meglio sperare nel prossimo trasferimento. Che per alcuni tarda ...

Lampedusa, protestano i minori soli: "Fateci andare via". Il governo pone la fiducia sul decreto migranti La Repubblica

Sessantuno minorenni non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, verranno trasferiti in tarda mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle ...Non si arresta l’emergenza migranti in Sicilia. Dopo un’accesa protesta 61 minorenni non accompagnati verranno trasferiti in altri comuni italiani.