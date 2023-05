Lampard scrive la storia al contrario | tutti i numeri del disastro Chelsea

(Di martedì 2 maggio 2023) "You're going down, you're going down", cantavano i tifosi dell'Arsenal a quelli deldopo il gol di Gabriel Jesus,...

L'accordo sarebbe quello di lasciare ail tempo di concludere la stagione del Chelsea per ... Sky Sports Uk: 'La nomina di Mauricio Pochettino come manager del Chelsea si sta avvicinando ...In questo momento sulla panchina di Stamford Bridge siede Frank, leggenda del club nominato ... Il quotidiano inglese infatti: ' Julian Nagelsmann si è ritirato dalla corsa per diventare ...: 'U na volta insediati, anche i nuovi proprietari del club londinese non temono Dio. Sono ... i due - tre allenatori licenziati ('è il prossimo') della nuova gestione. Dei risultati ...