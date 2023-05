La villa di Gina Lollobrigida al setaccio | nell’inventario si scopre un cimelio agghiacciante

LA- Nelladell'attrice si sono alternati il notaio Vittorio Occorsio, avvocati ed esperti per ... Javier Rigau: 'Non volli accusare il figlio, per questoLollobrigida mi denunciò' - ...Leggi Anche Al via l'inventario delladiLollobrigida, il figlio Milko: 'Al massimo c'è qualche mobile...' Ci sono tantissimi oggetti nell'inventario dei beni della Bersagliera, tra cui ...Un tuttofare da nove milioni L'accusa del figlio diLollobrigida è chiara: "Mia madre è stata depredata per anni, non aveva nemmeno più i soldi per ...e i suoi periti hanno trovato nella...

A causa delle piogge cede parte di un muro a Villar Pellice Quotidiano Piemontese

È scontro sull'eredità dell'attrice scomparsa lo scorso gennaio. Mentre Andrea Milko Skofic accusa Piazzolla di avere depredato il patrimonio della diva, quest'ultimo rompe il silenzio su un fantomati ...Lo sfogo di Milko Skofic, figlio della diva: “L’amministratore di sostegno ha dovuto liquidare poche migliaia di euro per i medici. Avrei dovuto capire cosa stava accadendo dopo un viaggio a New York” ...