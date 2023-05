«La vendita del Manchester United insegna | ormai il calcio è in mano a despoti e cretini» Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) Venerdì scorso è scaduto il termine ultimo per le offerte per l’acquisto del. Un termine ultimo che segue i termini “ultimi” di febbraio e marzo. La cessione colossale di uno dei club più costosi e leggendari delmondiale sta diventando per iluna triste barzelletta, condotta con “leggerezza” dai Glazer. Jonathan Liew scrive chesempre un reality show nel quale però la gente non può votare l’eliminazione di nessuno. Sono rimasti in ballo lo sceicco Jassim, e i suoi fondi oscuri dal Qatar, e Sir Jim Ratcliffe. Al netto dell’operazione in sé, scrive Liew, la trattativa della cessione delindica dritta la fine del, o quanto meno “la resa dei conti” con una realtà nella quale “nonostante ...