La statua del principe Harry torna tra la Royal Family al museo delle cere di Madame Tussauds di Londra Quella di Meghan no

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Avanti e indietro. Il conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo vede un insolito viavai anche aldi, il celeberrimo. Ladita insieme a quelle della. Da sola però. E senza. Tutte e due erano finite “in castigo”, in un reparto secondario. Ora ilha volto così ringraziare il Duca di Sussex per aver accettato l’invito del re. Un tentativo di riconciliazione, un ramoscello d’ulivo dopo le tensioni. Un momento importante per il Regno Unito dopo uno dei periodi più neri per la monarchia inglese., quello in carne e ossa, sarà ada ...