La sonda Juice ha un problema | l' antenna di uno dei principali strumenti di indagine è bloccata

(Di martedì 2 maggio 2023) La missione europea, con obiettivo Giove, registra problemi nel dispiegare una delle antenne. Gli ingegneri però non disperano, c’è ancora tempo per riuscire nell’intento....

Nella prima metà di aprile è stata lanciata con successo laspaziale ESA(nome che deriva dall'abbreviazione Jupiter Icy Moons Explorer) che, intorno al 2031, arriverà in orbita intorno a Giove per poi dirigersi a esplorare in particolare la luna ...Si è verificato un problema con l'antenna RIME dellache ne impedisce il rilascio dalla staffa di montaggio. La, partita con successo lo scorso 15 aprile verso il sistema di Giove, ha avuto un problema nel dispiegamento di un'...Crediti: Iggcas Mentre ladell'Agenzia spaziale europea prosegue il suo viaggio alla ricerca della vita negli oceani nascosti sotto la superficie ghiacciata delle lune di Giove, il rover ...

L’antenna radar per l’esplorazione delle lune del gigante gassoso sembra bloccata da un perno incastrato e non può essere dispiegata completamente ...La ricercatrice dell'Inaf di Padova analizzerà i dati di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea sui satelliti di Giove: «Sono emozionatissima» ...