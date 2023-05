La rivoluzionaria batteria all’ossigeno dalla vita “infinita”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 maggio 2023) La ricerca sulle batterie destinate ad alimentare dispositivi come smartphone, tablet, computer e auto elettriche rappresenta uno dei campi di indagine più interessanti degli ultimi tempi. Annualmente emergono notizie riguardo nuove scoperte e batterie miracolose in grado di prolungare la durata della carica fino a quattro o cinque giorni. Tuttavia, finora, l’unico miglioramento evidente è stato l’aumento della potenza delle batterie, con alcune aziende che hanno installato batterie da 7000 mAh sui loro smartphone per prolungare l’autonomia. Tutte le aziende utilizzano ancora batterie al litio, in quanto garantiscono un costo di produzione relativamente basso e una durata accettabile, anche se non superiore alle 24 ore nei dispositivi più moderni. Per tale ragione, molti ricercatori stanno attualmente lavorando per sviluppare nuove tecnologie volte a prolungare l’autonomia delle ...