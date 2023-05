La Protezione Civile proroga l’allerta meteo gialla fino a domani

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in vigorealle 20 di stasera una allertadiramata ieri dalladella Regione Campania su tutto il territorio regionale. In considerazione della valutazione degli attuali scenarirologici e dell’evoluzione dei modelli matematici, il Centro Funzionale della Regione Campania ha spostato il termine delalle 11 di, mercoledì 2 maggio.alle 20 di oggi la criticitàriguarda tutto il territorio regionale. Dalle 20 di staseraalle 11 di, mercoledì 3 maggio, riguarderà invece le zone 3, 6, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Piana Sele e Alto Cilento; ...

Alla cerimonia di saluto hanno inoltre partecipato Calogero Turturici, Comandante di Bologna, Rita Nicolini, Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la, e ...... l'Oks moscovita che nell'anno della conclusione della guerrarussa diventerà Dinamo Mosca , ... il portiere eroe nazionale, metafora dell'ultima linea difensiva e dellaestrema agli ...02 - 05 - 2023 / AllertaL'Agenzia Regionale didell'Emilia Romagna ha emesso l'Allerta n. 48/2023 Livello di criticità ARANCIONE per CRITICITA' IDROGEOLOGICA dalle ore 12:00 del giorno 02/...

Maltempo, la Protezione civile dirama l'allerta gialla anche in Lazio e Abruzzo Il Tempo

E' in vigore fino alle 20 di stasera una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. (ANSA) ...Prorogata l'allerta meteo in Campania: le previsioni per il 3 maggio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale ...