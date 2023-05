La principessa Charlotte compie 8 anni | la nuova foto ufficiale e il regalo in anticipo

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 2 maggio 2023) Oggi, martedì 2 maggio 2023, lad’Inghilterra festeggia il suo ottavo compleanno, evento che, come da tradizione, i genitori hanno voluto celebrare su Instagram. Già nella serata di ieri è stata diffusa unadella bambina, scattata da mamma Kate Middleton, dove appare sorridente e serena. Impossibile per molti non notare la somiglianza con papà William alla sua stessa età. Questo è un periodo certamente particolare per la famiglia reale inglese, che si sta preparando per l’incoronazione di Re Carlo III, nonno della bimba, prevista sabato 6 maggio. Buckingam Palace in queste ore è così teatro delle ultime prove in vista dell’evento, dove ovviamente niente sarà lasciato al caso. I genitori dellaCarlotte hanno però programmato una ...