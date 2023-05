La Juvecaserta regola l’Arechi Salerno | decisiva l’ultima giornata

Leggi su anteprima24

Saràdella regular season a decidere la squadra che occuperà la quarta posizione in classifica, al momento condivisa tra la Geko S. Antimo e la Ble Decòcon i partenopei che hanno il vantaggio della differenza canestri nel confronto diretto. Nel posticipo della penultima, infatti, la formazione bianconera ha risposto al successo dei santantimesi sul Cassinondocon il punteggio di 78-57. Il confronto è sempre stato in mano alla squadra di coach Sergio Luise, che ha condotto nel punteggio fin dalla prima azione di gioco senza mai dare alla formazione di coach Ponticiello – uno degli ex della gara – la possibilità di guidare la contesa. Il tempo di scendere in campo e cinque punti ...