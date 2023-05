“La guerra in Ucraina non ha avuto un impatto negativo sulle forze armate russe” | le parole del capo delle Forze Nato in Europa

E mentre lacontinua senza tregua a 'martirizzare' l', per usare un'espressione di Papa Francesco e non si intravvedono 'sforzi creativi di pace', Putin ha ribadito l'appartenenza ...Sarebbero ormai più di 191mila i soldati russi morti dall'inizio dell'invasione dell'. Il bollettino giornaliero dello stato maggiore ucraino riporta 460 russi uccisi nella giornata di ieri, per un totale di 191.420 dal 24 febbraio 2022. Secondo stime diffuse ieri dalla Casa ......il rischio che una nuova spinta della Nato possa fornire alla Russia argomenti per una... due settimane fa, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che l'adesione dell'alla Nato ...

Il cenno fatto ai giornalisti di ritorno dall’Ungheria suscita curiosità ma anche scetticismo visto analoghe iniziative passate della Santa Sede. Avrà successo la missione riservata di pace della Sant ...Papa Francesco ne aveva parlato nel volo di ritorno da Budapest: «La Santa Sede è disposta a farlo». Il ministro della Difesa ucraino: «Controffensiva in dirittura d'arrivo» ...