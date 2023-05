La Geo Barents con 336 migranti sbarcherà nel porto di La Spezia

(Di martedì 2 maggio 2023) Laè ildi sbarco assegnato alla Geo, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere che in due distinte operazioni nel Mediterraneo ha salvato 336. Lo ha ...

La Spezia è il porto di sbarco assegnato alla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere che in due distinte operazioni nel Mediterraneo ha salvato 336 migranti. Lo ha annunciato la stessa organizzazione umanitaria.

La nave umanitaria di Medici Senza Frontiere ha salvato 336 migranti nel Mediterraneo e le autorità italiane le hanno assegnato il porto di La Spezia.