La festa darwiniana di Napoli | lo scudetto di chi sopravvive al piano trasporti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) Al netto di strette di mano, caffè e acque minerali, le riunioni in Prefettura che pomposamente si autodefiniscono “per l’ordine e la sicurezza pubblica” potrebbero durare due minuti, tre al massimo. – Che facciamo con le macchine, si possono usare? – No, vietate. – Scooter? – No, si’ pazz, quelli non si mettono il casco, vietati. – Le bici? – Sì le bici sì, tanto sta città è tutta in salita chi le usa le bici… – E dunque… – Tutti a piedi – Ok. E i mezzi pubblici? – Eh. Coi 98 euro l’ora per gli straordinari inutili di domenica notte ci siamo giocati il budget fino al 2032. Dobbiamo scegliere: mercoledì o giovedì? Ah, e c’è pure domenica… la. È tardi per inserire lodelnei piani per il Pnrr, eh? – E quindi… – Mi gioco 10 euro sulla Lazio. Giovedì metro aperte, mercoledì no. Mercoledì tutti a piedi (il sindaco e ...