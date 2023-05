La festa a Frosinone per il ritorno in Serie A – Il video

(Di martedì 2 maggio 2023) Aieri notte è scoppiata laper ildella squadra inA dopo quattro stagioni. Le celebrazioni sono cominciate subito dopo il fischio finale allo stadio. Poi sono proseguite nelle strade e nelle piazze del capoluogo ciociaro. In tanti hanno invaso la centralissima via Aldo Moro, fino ad arrivare al vecchio stadio Matusa, rimasto ancora nei cuori dei supporter. Molti si sono ritrovati nei pressi della vecchia struttura. Cori e incitamenti per tutti, iniziando ovviamente dall’ovazione per il presidente Maurizio Stirpe. May 1, 2023 su Open Leggi anche: Iltorna inA dopo quattro anni: battuta 3-1 la Reggina La polemica contro De Laurentiis jr sulle uova di Pasqua del Bari, protestano i genitori: «Puzzano e hanno un brutto ...

- È durata fino all'alba ladei tifosi delper il ritorno in Serie A, conquistata ieri battendo per 3 - 1 la Reggina . Dopo essersi riversati sul prato dello stadio Benito Stirpe, i sostenitori canarini hanno ...Nessun ferito, inoltre, risulta medicato al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani per conseguenze legate alla. All'alba, il sindaco diRiccardo Mastrangeli ha parlato di 'felicità e ...Video su questo argomento Cimitero della Serie A e la bara: lascudetto a Napoli è macabra - ... La replica delè immediata: al 57' Mazzitelli cambia fascia dalla destra e trova la corsa ...

Frosinone promosso in serie A: festa grande dopo il 3-1 alla Reggina leggo.it

È durata fino all'alba la festa dei tifosi del Frosinone per il ritorno in Serie A, conquistata ieri battendo per 3-1 la Reggina. Dopo essersi riversati sul prato dello stadio Benito Stirpe, i sosteni ...Ha battuto la Reggina 3 a zero e approda in serie A con tre turni d’anticipo: festa grande a Frosinone dove la tanto attesa promozione è ...