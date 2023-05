(Di martedì 2 maggio 2023) In “Palombella rossa” era il pericolo numero 1: “Marca!”, ordinava l’allenatore Silvio Orlando, preoccupato; “Marca!”, ripeteva, allarmato; “Marca!”, implorava, disperato. In “Il sol dell’avvenir” è l’insegna del “Circus” in un quartiere popolare di Roma negli anni Cinquanta. Imre, ladi Nanni. Sessantasei anni, di Budapest, colonna di quel Vasas che stava alla pallanuoto come il Real Madrid al calcio, argento europeo e mondiale con quella Nazionale ungherese che stava alla pallanuoto come il Brasile al calcio,stava alla pallanuoto come Gigi Riva al calcio. Immarcabile. Riempiva piscine, dettava legge, faceva storia. ...

...Il suo corpo è un culto Sembra disegnata da Michelangelo E quella passione È più unNo ...sola Dominadora Fai di me ciò che vuoi prima che torni il Sole Dominadora Sono abituato al tuo...... c'era Carlo Riccardi, il fotografo che ispirò laVita , con Ennio Flaiano, che coniò il termine paparazzo , mutuandolo da pappatacio, 'moscone' come Fanfani chiamava Riccardi. E l'...Total look& Gabbana, gioielli Bulgari Su cosa hai cambiato idea negli anni "Ho smesso di ... E tu invece, su cosa stai lavorando per crescere "Sulla miadel controllo: da ...

La dolce ossessione pallanotistica di Moretti. Un amore chiamato Budavari Il Foglio

Dopo Palombella rossa (del 1989) anche nell'ultimo film del regista, Il sol dell'avvenire, c'è un omaggio al grande pallanotista ungherese ...Per non rinunciare a un regime rigorosamente salutista, c’è chi rinuncia a vari aspetti della propria vita sociale, come cenare al ristorante o prendere un aperitivo con gli amici; fare la spesa signi ...