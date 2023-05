La “dog flu” può passare dai cani all’uomo | Che cosa sappiamo

Il nuovo ceppo spiega il portale money.it è stato ribattezzato '' e se per i nostri fedeli amici non risulta particolarmente pericoloso, la paura è che possa realizzarsi il temutissimo ...Questo nuovo ceppo viene denominato '' o ' influenza canina '. Il virus non sarebbe particolarmente pericoloso per gli amici a quattro zampe ma i ricercatori sono preoccupati per un ...Il nuovo ceppo spiega il portale money.it è stato ribattezzato '' e se per i nostri fedeli amici non risulta particolarmente pericoloso, la paura è che possa realizzarsi il temutissimo ...

Nuova influenza pericolosa: può passare dai cani all'uomo SuperEva

Dozens of birds have died at a nature reserve from suspected avian flu. Linjoy Wildlife Sanctuary in Etwall, Derbyshire, has been monitoring sick or injured Black Headed Gulls. It has received reports ...Scientists are using the lessons learned from Covid to track new mutations of a virus that experts say is even more dangerous ...